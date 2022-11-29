Опрос: половина жителей Литвы откладывает средства на эту зиму

Падение розничных продаж сигнализирует о том, что домохозяйства все больше ограничивают свою покупательную способность, вынуждены экономить из-за роста цен на энергоносители, высокой инфляции и неуверенности в завтрашнем дне.

Результаты опроса показывают, что почти 49% опрошенных откладывают или копят на предстоящую зиму. Из-за резкого увеличения расходов на отопление домов люди сознательно решают урезать расходы на другие цели или просто вынуждены экономить, а почти треть не имеет такой возможности в силу своего социального положения или дохода.

Расходы не снижаются только на товары первой необходимости

Среди экономящих в основном люди, чей доход на члена семьи составляет 401-500 евро в месяц (60,2%), и пенсионеры (54,5%), свидетельствуют результаты опроса.

Научный сотрудник Факультета экономики и управления Университета им. Витаутаса Великого Виктория Таурайте говорит, что данные о потреблении Департамента статистики за октябрь отражают структуру потребления населения. Из нее видно, что большая часть расходов идет на товары первой необходимости, за счет которых невозможно экономить.

"Больше всего люди тратят на продукты питания и безалкогольные напитки, жилье, воду, электроэнергию, топливо и транспорт — об экономии по этим категориям говорить особо не приходится, потому что они составляют большую часть корзины", — сказала BNS Таурайте.

По ее словам, с приближением зимы население стало меньше тратить на услуги образования и связи, гостиниц, кафе и ресторанов.

Она отмечает, что с учетом текущей и прогнозируемой инфляции следует планировать покупки, ответственно оценивать и брать на себя новые финансовые обязательства, а также иметь "финансовую подушку" в размере 3-6 месяцев накопительного резерва.

По данным опроса, 49% жителей села откладывают средства перед приходом зимы, а 35% жителей села заявили, что им нечего откладывать, при этом 12% сказали, что не видят необходимости экономить.

66% безработных утверждали, что у них не было возможности сэкономить, такой же ответ дали 53% людей, чей ежемесячный доход на члена семьи составляет менее 400 евро.

Жители Вильнюса чаще всего отвечали, что у них нет необходимости откладывать средства - так считают 25% населения столицы, между тем как в среднем по стране этот показатель составляет 16%.

Экономист Таурайте отметила, что привычки или решения по сбережениям зависят от доходов людей.

"Те люди, которые получают самый низкий доход, наверное, должны также копить на различные развлечения, что не должно быть характерно для людей со средним или более высоким доходом", - сказала она.

Для других, по мнению экономиста, самыми необходимыми товарами становятся те, без которых, на первый взгляд, можно обойтись.

"Например, траты на одежду зависят от определенного возраста. Если это семья с маленькими детьми, то одежда – это первая необходимость, но часть населения может сэкономить на одежде или обуви", – рассуждала Таурайте.

Точные результаты опроса:

В опросе Vilmorus респондентов спрашивали, откладывают ли они средства на предстоящую зиму.

Ответы: да (коплю/откладываю) - 48,8%, не откладываю - 16,2%, мне нечего откладывать - 29,8%, не ответили - 5,2%.

Центр изучения общественного мнения и рынка Vilmorus 10-19 ноября провел репрезентативный опрос населения, общаясь с респондентами непосредственно и по телефону.

В ходе него было опрошено 1002 совершеннолетних жителя страны в 27 городах и 40 сельских населенных пунктах. Максимальная погрешность опроса составляет 10%.