Опрос: политику Литвы в отношении Беларуси поддерживает половина жителей страны

Как сообщил во вторник портал lrt.lt, согласно данным опроса, проведенного компанией по рыночных исследований Norstat 3–24 ноября, политику Литвы в отношении Беларуси поддерживают 49% респондентов, а 37% опрошенных жителей страны не поддерживают ее. Еще 15% заявили, что у них нет мнения по этому поводу.
Оценивая политику Литвы в отношении Китая и Тайваня, нынешнюю позицию Литвы поддержали 34% опрошенных. Не поддержал 41% респондентов, еще у 26% нет мнения по этому вопросу.
Всего в опросе приняли участие 1000 совершеннолетних жителей, почти 800 из которых были опрошены по телефону, а остальные - онлайн.
В этом году из Беларуси нелегально попали в Литву более 4,2 тыс мигрантов. Западные страны обвиняют минский режим в организации миграционных потоков и называют это гибридной атакой.
Между тем, Китай был рассержен решением Литвы разрешить Тайваньскому представительству работать под названием острова, поскольку Пекин видит в этом попытки Тайваня действовать как независимое государство.
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