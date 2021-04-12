Опрос, проведенный в конце года, показал отношение к COVID–19. Цель исследования - выяснить отношение к вирусу, его угрозе, к мерам борьбы, предпринятым властями и распространенным стереотипам, а также к последствиям пандемии.

Больше половины участников опроса (55,6%) указали, что их эмоциональное состояние ухудшилось, а 40,6% сказали, что оно никак не изменилось.

Усилия властей по борьбе с пандемией жители оценили так: 43,9% не согласны, а 41,8% согласны с тем, что план правительства эффективен и поможет защитить общество от основной опасности, больше 14% не смогли ответить на вопрос.

Почти 75% участников опроса согласны с тем, что демократия нужна для борьбы с пандемией. Однако 55,6% сказали, что в условиях демократии сложно принять решения, бывает много споров, еще 40% сказали, что в условиях демократии сложно соблюдать порядок. 51,2% сказал, что для наискорейшего преодоления пандемии, лучше иметь надежного лидера (даже не принимать во внимание мнение депутатов парламента).

Ученый, получивший такие результаты, поднимает вопрос - так нужна ли демократия?

В ходе исследования выяснилось, что есть связь между отношением к демократии, угрозе вируса, личным поведением, и даже эмоциональным здоровьем.

Те, кто не согласен, что действующая демократия необходима для преодоления вызовов пандемии, склонны по сути согласиться с тем, что COVID–19 не опасен и его угроза преувеличена (29,2% указали по сути ссогласен).

И напротив, с тем, что демократия нужна, полностью согласные с необходимостью действия демократии не согласны с тем, что вирус не опасен (87,7% ответили по сути не согласен).

Те, кто не согласен с необходимостью демократии, хуже оценивают свою информированность о симптомах вируса (21,6% – не согласен и вообще не согласен), а признающие необходимость демократии лучше оценили свои знания (81,8% - согласен и полностью согласен).

Последние больше склонны к самосохранению (70,1% очень часто избегают контакта с незнакомыми людьми), чем первые (45,8%).

Большая часть людей, отдающих первенство демократии, считают, что люди сами должны о себе позаботиться (76,5%). И напротив, люди, игнорирующие важность демократии, не согласны с таким утверждением (41,6%).

Надо отметить, что эмоциональное состояние у людей, которые не считают, что демократия нужна в условиях борьбы с пандемией, за время пандемии значительно ухудшилось (70,8%), в случае с теми, кто считает, что действие демократии важно, то тут этот показатель составляет 53,4%.