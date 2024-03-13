Опрос показал реальную картину: литовцы сказали, кого не хотели бы иметь в числе соседей и коллег

Подобные опросы проводят с 2005 года, однако на этот раз внесли в список и мигрантов, поскольку их число в Литве растет.

"Мы выбрали три самые большие группы: из Украины, Беларуси и России, и интересовались отношением жителей к ним. Задавали два вопроса: хотели бы они жить рядом или работать с этими людьми.

Меньше всего жители Литвы дистанцируются от украинцев, а больше – от россиян. Посередине находятся беларусы", – сказала Delfi Фреюте-Ракаускене.

Она сказала, что такие данные напрямую отвечают геополитическим установкам.

"К мигрантам из России относятся как приезжим из страны-агрессора. <...> Меня немного удивило отношение к беларусам. Люди все же благоприятнее их оценивают, не как трудовых мигрантов, а как политических беженцев, которые бегут от репрессий в своей стране", – сказала собеседница.

В ходе исследования выясняли отношение к мигрантам, не владеющим литовским языком.