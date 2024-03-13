Опрос показал реальную картину: литовцы сказали, кого не хотели бы иметь в числе соседей и коллег

Подобные опросы проводят с 2005 года, однако на этот раз внесли в список и мигрантов, поскольку их число в Литве растет.
"Мы выбрали три самые большие группы: из Украины, Беларуси и России, и интересовались отношением жителей к ним. Задавали два вопроса: хотели бы они жить рядом или работать с этими людьми.
Меньше всего жители Литвы дистанцируются от украинцев, а больше – от россиян. Посередине находятся беларусы", – сказала Delfi Фреюте-Ракаускене.
Она сказала, что такие данные напрямую отвечают геополитическим установкам.
"К мигрантам из России относятся как приезжим из страны-агрессора. <...> Меня немного удивило отношение к беларусам. Люди все же благоприятнее их оценивают, не как трудовых мигрантов, а как политических беженцев, которые бегут от репрессий в своей стране", – сказала собеседница.
В ходе исследования выясняли отношение к мигрантам, не владеющим литовским языком.
"Особенно выделили группу, не владеющую литовским, ранее так не делали. Есть, как я говорю, два вопроса: нежелание жить по соседству и работать вместе. Но всегда большая социальная дистанция была между соседями и меньшая, когда речь шла о коллегах.
Но в случае с теми, кто вместе работает и не владеет литовским, дистанция составляет целых 34%. Это такая группа, которых в работники брать не хотят. Они попадают в одну группу с людьми с психическими отклонениями, гомосексуалистами, мусульманами. Именно в их отношении долгое время была большая социальная дистанция", – сказала собеседница Delfi.
По ее словам, эти данные огорчают, ведь отчасти это результат действий политиков.
"Это удивляет потому, что мы публично говорим одно, люди признают свою гомосексуальность, проводятся разные дискуссии. Но влияют разговоры в 2022–2023 г. о законе о партнерстве. Плюс нежелание ратифицировать Стамбульскую конвенцию, поскольку эти дискуссии связаны с гомосексуальностью. Такие дискуссии, отрицательные и радикальные высказывания политиков тоже имели отрицательное действие. И этот отказ принимать закон, промедление", – сказала собеседница.
61% участников опроса сказал, что не хочет работать с людьми с психическими отклонениями. Фреюте-Ракаускене заметила, что в этой сфере перемен нет.
"Думаю, это полностью отражает отсутствие дискуссий в обществе, игнорирование проблемы. Это отражает стигму в обществе", – сказала она.
Поскольку это исследование проводится давно, установки общества, их изменения можно сравнивать, но пока хороших новостей нет, перемен к лучшему нет.
"Те группы, которые относятся к нелюбимым, они такими и остаются, наверху списка. Только в прошлом году появилась новая группа нелюбимых - те, кто не говорит по-литовски. В других группах особых изменений нет.
Но это связано с определенными событиями, о которых пишут СМИ. <...> Но, к сожалению, ничего не меняется", – заметила Фреюте-Ракаускене.