Подобный опрос RESC проводил и весной 2020 г.: тогда лучше всего оценили канцлера Германии Ангелу Меркель, хуже всего – В. Путина и А. Лукашенко.

Средний рейтинг президента Украины В. Зеленского составляет 7,8 балла из 10. Еще в 2020 г. президент Украины получил оценку 5,8 балла (в пересчете на десятибалльную систему), но лидерство, продемонстрированное В. Зеленским в условиях войны в Украине, намного превзошло всех других мировых лидеров. Данные опроса свидетельствуют о том, что популярность В. Зеленского несколько выше среди респондентов, проживающих в сельских местностях и районных центрах, отмечается в сообщении.

На втором месте в рейтинге – президент Литвы Гитанас Науседа (в среднем 6,7 балла из 10). Г. Науседу лучше оценивают респонденты с меньшими доходами. По сравнению с 2020 г., оценка этого политика осталась более-менее похожей.

Примерно аналогичную оценку получил президент США Джо Байден – 6,2 балла из 10. Результаты опроса, проведенного в 2022 г., показывают, что Д. Байдену доверяют больше, чем бывшему президенту США Дональду Трампу – средняя разница между этими политиками равна 2 баллам.

Далее в рейтинговой таблице следуют президент Франции Эммануэль Макрон (6 из 10 баллов) и канцлер Германии Олаф Шольц (5,3 из 10).

Хотя большинство мировых политиков за два года смогли улучшить свой имидж среди жителей Литвы, некоторым из них это не удалось. В тройку наименее благоприятно оцененных мировых политиков входят В. Путин (0,7 балла из 10), А. Лукашенко (1,4 балла из 10) и Виктор Орбан (3,8 балла из 10).