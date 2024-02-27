Опрос показал, как вильнюсцы оценивают работу мэра

В опросе участвовали 550 жителей старше 18 лет. Погрешность результата опроса до 4%.
Очень хорошо работу Бенкунскаса оценили 7% участников опроса, хорошо – 21%. В общей сложности положительно мэра оценили 28% респондентов.
Ответ "ни так ни эдак" выбрали 45% участников опроса.
Отрицательно деятельность мэра оценили 11% респондентов, "очень плохо" - 9%. Плохо его работу оценили в общей сложности 20% участников опроса.
7% сказали, что у них нет мнения по этому вопросу.
Представитель исследований и прогнозов портала Delfi Рената Мацкявичене сказала, что скептически настроены респонденты более старшего возраста, молодежь оценила мэра положительно.
"Кажется, люди старшего возраста критичнее. А молодежи кажется, что все хорошо. Поэтому меньше молодежи не смогли ответить на вопрос конкретно", – заметила она.
Респонденты 18–25 лет оценивали работу Бенкунскаса лучше, чем люди из других возрастных групп.