Опрос показал, как вильнюсцы оценивают работу мэра

В опросе участвовали 550 жителей старше 18 лет. Погрешность результата опроса до 4%.

Очень хорошо работу Бенкунскаса оценили 7% участников опроса, хорошо – 21%. В общей сложности положительно мэра оценили 28% респондентов.

Ответ "ни так ни эдак" выбрали 45% участников опроса.

Отрицательно деятельность мэра оценили 11% респондентов, "очень плохо" - 9%. Плохо его работу оценили в общей сложности 20% участников опроса.

7% сказали, что у них нет мнения по этому вопросу.

Представитель исследований и прогнозов портала Delfi Рената Мацкявичене сказала, что скептически настроены респонденты более старшего возраста, молодежь оценила мэра положительно.

"Кажется, люди старшего возраста критичнее. А молодежи кажется, что все хорошо. Поэтому меньше молодежи не смогли ответить на вопрос конкретно", – заметила она.