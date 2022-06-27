По данным портала мониторинга цен pricer.lt, литр дизельного топлива на литовских заправках в июне подорожал на 19 центов (на 10,9%) до 1,978 евро и был на 85 центов (74,7%) дороже, чем год назад. Литр бензина А95 подорожал на 25 и 82 цента соответственно до 2,066 евро.

Цены на горючее являются одной из основных причин высокой инфляции в Литве.

45,1% респондентов ответили, что рост цен на горючее меняет их повседневный образ жизни: они чаще пользуются общественным транспортом, предпринимают усилия по ограничению ненужных поездок.

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Чаще всего это делали жители небольших городов и сел (46-54%), рабочие (56,5%) и люди с доходом до 350 евро на члена семьи в месяц (54%).

"Люди в провинции давно кооперируются, коллеги ездили на работу на одной машине, для этого даже не нужны были такие цены. Я думаю, что и сейчас эта тенденция сохранилась, одному ездить проблематично, нужно считать", — сказал BNS Видас Шукис, исполнительный директор Союза АЗС Литвы.

Довидас Каминскас, мэр Таурагского района, где общественный транспорт бесплатный, говорит, что жители активно пользуются маршрутными автобусами, но пока не склонен связывать это с более дорогим топливом.

"Активность высокая, но я бы побоялся представлять как факт то, что люди перешли с общественного транспорта на автомобили из-за повышения цен на топливо. Может быть люди начнут об этом задумываться, если будет удобный маршрут, но я бы не сказал бы, что это массовое явление", — сказал BNS Каминскас.

По словам мэра, не только рост цен на топливо, но и удобная местная транспортная система вынудит людей изменить свои привычки, а на ее создание потребуются время и прочие ресурсы.

Результаты опроса показывают, что рост цен на топливо в наименьшей степени затронул население Вильнюса и других крупных городов с высшим образованием и в возрасте 30-39 лет, работающих в технической сфере - в этом срезе населения по причине подорожания топлива 34-39,5% респондентов не меняли своих привычек.

"Когда приезжаешь в Каунас и стоишь в пробках, кажется, что привычки не изменились. В центре Вильнюса парковки переполнены, но люди все по-прежнему ездят на автомобилях, ездят по одному, меня удивляет такой индивидуализм, особенно с учетом того, что система общественного транспорта достаточно хорошо развита", — сказал BNS Шукис.

По его мнению, часть привычек населения Литвы не меняется, потому что рост цен они пытаются компенсировать, заправляясь в Польше и Беларуси.

Центр рыночных и социологических исследований Vilmorus провел репрезентативный опрос общественного мнения методом прямого интервью и в телефонном общении с респондентами 9-18 июня. Было опрошено 1003 взрослых жителя в 27 городах и 40 сельских местностях. Максимальная погрешность результатов опроса составляет 10%.