2024.06.03 08:22

Опрос: почти треть жителей Литвы знает людей, получающих зарплату в "конвертах"

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: "Panev&#279;&#382;io balsas"

В Литве менее трети (29%) людей указывают что знают лиц, которые работали нелегально или получали зарплату в "конверте". Кроме того, каждый второй (52%) житель страны отмечает, что теневая экономика оказывает влияние на его личную жизнь, свидетельствуют данные опроса жителей, проведенного в мае по заказу инициативы прозрачного бизнеса Baltoji banga.

По словам председателя совета Baltoji banga Руты Скирене, в этом году количество людей, которые указали, что знают людей, работавших нелегально или получавших неучтенную заработную плату, сократилось до 29%. В прошлом году таких было 37%, в 2021 г. – 40%.

Опрос, проведенный в этом году, также показал, что в течение 12 месяцев 3 из 5 жителей (61%) приобрели неучтенные товары или услуги. Чаще всего эти покупки совершались на рынке, в салоне красоты и автомастерской.

По данным исследования, негативное влияние теневой экономики на личную жизнь особенно ощущает пожилое население. По мнению Скирене, эта тенденция определяется большим жизненным опытом респондентов старшего возраста и растущей потребностью в социальных услугах, которая не всегда удовлетворяется из-за дефицита финансирования государственного сектора.

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