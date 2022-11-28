Опрос: почти половина жителей Литвы в этом году планируют потратить на Рождество столько же, сколько и в прошлом

Репрезентативный опрос, проведенный по заказу торговой сети Maxima компанией Spinter tyrimai, показал, что значительную долю расходов составят продукты питания.

Главные покупки – продукты и подарки

Каждый третий опрошенный на подготовку рождественского стола в этом году намерен потратить 50-100 евро, 22 проц. надеются потратить на угощения до 50 евро. Четверть опрошенных на праздничный стол намерена потратить 101-200 евро.

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Значительно меньшая доля респондентов (8 проц.) на рождественский стол намерена потратить более 200 евро.

Опрос показал и то, сколько средств литовцы в этом году намерены выделить на подарки. "Большинство жителей (65 проц.) на все подарки намерены потратить менее 120 евро. Каждый четвертый указал, что бюджет на эти расходы превысит 120 евро", - говорится в сообщении.

На вопрос об общих расходах на Рождество, примерно половина жителей (46 проц.) ответили, что намерены выделить столько же денег, сколько и в прошлом году. 16 проц. – потратят больше, а 24 проц. – меньше, чем в прошлом году.

Ищут скидки и при выборе подарков, и при выборе продуктов питания

В ходе опроса покупателей спрашивали, как они планируют экономить при подготовке к зимним праздникам.

При выборе подарков жители страны обычно стараются покупать товары со скидками (37 проц.), 30 проц. в этом году планируют покупать более дешевые подарки, а чуть больше четверти из них просто купят меньше, отмечается в сообщении.

15 проц. опрошенных утверждали, что экономят на рождественских подарках, используя баллы, накопленные в течение года в различных программах лояльности. Каждый пятый не планирует экономить на подарках.

При покупке продуктов скидки имеют значение для гораздо большей части покупателей – 74 проц. указали, что при покупке продуктов питания ищут предложения со скидками.

Сэкономить покупателям также помогает заранее подготовленный список покупок. Согласно опросу, с ним в магазины перед Рождеством ездят 3 из 4 покупателей.

Почти половина покупателей также старается сэкономить время – 43 проц. продукты обычно покупают заранее, минимум за неделю до праздников.

Опрос жителей, посвященный подготовке к Рождеству, по заказу Maxima в октябре провела компания Spinter tyrimai. В интернет-опросе участие приняли 1 015 жителей в возрасте 18-75 лет.