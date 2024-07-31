Опрос: почти половина жителей Литвы не поддерживают строительство памятника Бразаускасу

Опрос Baltijos tyrimai, проведенный по заказу LRT, показал, что 46 проц. опрошенных считают, что в Каунасе не следует устанавливать памятник экс-президенту А. М. Бразаускасу, а почти четверо из десяти (38 проц.) указали, что такой памятник в городе должен быть построен. Шестая часть респондентов не имела мнения или не ответила на вопрос.
Идею установки памятника А. Бразаускасу в Каунасе поддерживают 42 проц. мужчин и 34 проц. женщин. Большая поддержка также среди людей старше 50 лет и сельских жителей.
По данным опроса, положительно к идее относятся 44 проц. респондентов, не окончивших среднюю школу, и 42 проц. тех, кто получил образование в коллегии или техникуме.
Как показал опрос, больше всего против памятника выступают жители Вильнюса: из 200 респондентов идею поддержали 20 проц., не поддержали – 59 проц.
Мнения каунасцев разделились практически поровну: 39 проц. хотели бы видеть памятник А. Бразаускасу в своем городе, а 43 проц. участников опроса ответили отрицательно.
Опрос проводился с 21 июня по 7 июля. В ходе него было опрошено 1005 жителей Литвы (18 лет и старше), опрос проводился в 112 точках выборки. Погрешность результатов для выборки такого размера не превышает 3,1 проц. пунктов, когда доверительный интервал составляет 95 проц.
В начале июня В. Матийошайтис выступил с инициативой построить памятник А. М. Бразаускасу во дворе исторической Президентуры.
Это предложение мэра Каунаса успело вызвать критику – министр культуры Симонас Кайрис заявил, что категорически не согласен с намерениями В. Матийошайтиса. По мнению министра, идея плохая с точки зрения места. Скептически отнеслись к предложению мэра и премьер-министр Ингрида Шимоните и спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен.
Тогда как президент Гитанас Науседа утверждал, что, прежде чем увековечить таких политических деятелей, нужно иметь четкую стратегию, которую, по его словам, должны оценивать не политики, а историки.
После идеи, вызвавшей бурные обсуждения, мэр Каунаса обещает организовать опрос жителей временной столицы по поводу строительства памятника.
А. М. Бразаускас занимал пост президента Литвы в 1993-1998 годах. Он был первым главой страны, избранным прямым голосованием. А. М. Бразаускас умер 26 июня 2010 года.