Опрос: почти каждый седьмой житель Литвы оценивает ситуацию в стране отрицательно

Участников опроса, проведенного 10-21 апреля компанией Baltijos tyrimai по заказу Elta, просили оценить, в какую, по сути, сторону – лучшую или худшую – по их мнению меняется ситуация в Литве в последнее время.

В апреле треть (32 проц.) населения в возрасте 18 лет и старше считала, что ситуация в Литве улучшается, тогда как две трети (67 проц.) указали, что ситуация в стране ухудшается, а 1 проц. респондентов не имели мнения по этому вопросу. В марте доля пессимистически настроенных граждан достигла 76 проц., тогда как респондентов, положительно оценивших ситуацию, было 23 проц.