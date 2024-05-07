Опрос: почти каждый седьмой житель Литвы оценивает ситуацию в стране отрицательно

Участников опроса, проведенного 10-21 апреля компанией Baltijos tyrimai по заказу Elta, просили оценить, в какую, по сути, сторону – лучшую или худшую – по их мнению меняется ситуация в Литве в последнее время.
В апреле треть (32 проц.) населения в возрасте 18 лет и старше считала, что ситуация в Литве улучшается, тогда как две трети (67 проц.) указали, что ситуация в стране ухудшается, а 1 проц. респондентов не имели мнения по этому вопросу. В марте доля пессимистически настроенных граждан достигла 76 проц., тогда как респондентов, положительно оценивших ситуацию, было 23 проц.
Опросы также показали, что в апреле с. г., по сравнению с аналогичным прошлогодним месяцем, на 10 проц. выросло число тех, кто ситуацию в стране оценивает как улучшающуюся. В апреле жители были настроены более оптимистично и по сравнению с февралем – тогда количество тех, кто оценил ситуацию как улучшающуюся, было на 9 проц. меньше.
Как показал опрос, о том, что ситуация в Литве в принципе улучшается, чаще говорят молодые люди до 30 лет – таких было 48 проц. Также более оптимистично настроены жители крупных городов – 42 проц., респонденты с высшим образованием (43 проц.) и более высоким (более 2000 евро) ежемесячным доходом на семью (44 проц.) То, что дела в Литве в принципе идут на лад, чаще считают студенты (48 проц.), руководители (38 проц.), специалисты и служащие (37 проц.), жители правого толка (48 проц.).
В том, что ситуация в стране ухудшается, уверено большинство граждан старше 50 лет – 74 проц. респондентов этого возраста. Более пессимистично на перспективы Литвы также смотрят сельские жители (78 проц.), респонденты, окончившие колледж или техникум (73 проц.) и респонденты с самым низким (до 1100 евро) ежемесячным доходом на семью ( 72 проц.), безработные и домохозяйки (71 проц.), рабочие и фермеры (73 проц.), жители польской (86 проц.) и русской (76 проц.) национальностей, респонденты, работающие в государственном секторе (72 проц.).
Опрос проводился 10-21 апреля. В ходе исследования методом личного интервью были опрошены 1 020 жителей Литвы (18 лет и старше), опрос проводился в 109 пунктах выборки.
Состав респондентов соответствует составу взрослого населения Литвы по полу, возрасту, национальности, типу поселения. Мнение опрошенных отражает мнение жителей Литвы в возрасте от 18 лет и старше. Погрешность результатов исследования составляет до 3,1 проц.