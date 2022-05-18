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Согласно данным Всемирного барометра данных, Литва входит в число стран Европейского Союза (ЕС), которые худшим образом открывают и используют данные, представляющие общественный интерес.
Опрос: по открытости и использованию данных Литва занимает последнее место в ЕС
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В этом впервые проведенном опросе Литва получила 37 баллов из 100 возможных и занимает последнее место в регионе вместе с Грецией и Мальтой, получившими 26 баллов, сообщило в среду литовское отделение организации Transparency International.

Как говорится в сообщении, Литва набрала самые низкие баллы с точки зрения доступности и использования данных о компаниях (7 из 100 возможных). В этой тематической области Литва выглядит худшей из всех оцененных стран ЕС - она занимает 26-е место в регионе.

Литва набрала наибольшее количество баллов в области данных о государственных закупках - 72 из 100 возможных, заняв пятое место в регионе. В области данных о здоровье и COVID-19 Литва получила 50 баллов и 21 место, в сфере государственных финансов - 39 баллов и 25 место, в управлении земельными ресурсами - 28 баллов и 18 место, в вопросе прозрачности политики - 27 баллов и 21 место, в разделе климатической политики - десять баллов и 23 место.

"Посыл этого исследования ясен — нам нужно подтянуться. Понятно, что новый стандарт прозрачности основан на открытых и легко доступных для общественности данных публичного сектора. Мне бы очень хотелось, чтобы результаты этого исследования побудили госслужащих и политиков избавиться от табу и открыть данные компаний, их собственников и прочие данные, важные для экономики страны и общественных интересов", — отметил глава литовского отделения Transparency International Сергей Муравьев.

Всемирный барометр данных предоставляет обзор управления данными, потенциала, доступности данных и общественной пользы в тематических областях в 109 странах.

Это инициатива организаций Data for Development (D4D.net) и ILDA.

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