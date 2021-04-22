Опрос был проведен агентством Open agency, которое сотрудничало с компаний Norstat, с 29 марта по 1 апреля. Опросили 1002 жителей Литвы старше 18 лет.
Delfi получил результаты опроса. Респондентов спрашивали, за какую партию они намерены голосовать, если выборы состоятся в ближайшее воскресенье, и планируют ли они прививаться от COVID-19.
Больше всего планирующих прививаться было среди электората консерваторов (76,1%), Движения либералов (70,6%), социал-демократов (64,8%) и Партии свободы (60%).
В числе избирателей ЛСКЗ желающих привиться всего 45,6%.
Меньше всего прививаться хотят избиратели Избирательной акции поляков Литвы - всего 36,4% и Партии труда - 29,5%.
В числе избирателей "трудовиков" больше всего тех, кто не хочет прививаться – 40,9%. Не планируют прививаться от COVID-19 и 9,1% избирателей ИАПЛ-СХС, 9,1% избирателей соцдемов, 20% электората "крестьян", 10% избирателей Партии свободы, 2,9% избирателей Движения либералов, 2,2% электората консерваторов.
Всего прививаться планируют 54,9% респондентов, а не планируют - 12,7%.
Заместитель главы фракции Партии труда Ева Качинскасйте-Урбонене сказала Delfi, что фракция обсуждала вопрос вакцинации и причины неохотной вакцинации в некоторых районах.
"Что наносит самый большой вред (...) - так это непоследовательная коммуникация, отсутствие ясного плана", – сказала депутат, заметив, что отдельное обращение к избирателям партия не планирует, поскольку это личное решение каждого человека.
По словам депутата, за коммуникацию с жителями отвечает правительство и Минздрав.
На вопрос, не сказались ли на позиции электората высказывания лидера ПТ Виктора Успасских, Качинскайте-Урбонене заметила, что это не отражает общую позицию партии.
Она также отметила, что в районах, где низкий уровень вакцинации, преобладают нацменьшинства. По словам политика, правительство не предоставляет точную информацию на языках нацменьшинств.
Председатель ЛСКЗ Рамунас Карбаускис сказал Delfi, что количество скептиков растет из-за нелогичных решений правительства.
Сейчас правительство Литвы в порядке приоритета прививает жителей старше 65 лет. По данным Департамента статистики, медленнее всего процесс вакцинации протекает в Шальчининкском районе, Висагинасе и Вильнюсском районе.
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