Опрос: литовцы стали терпимее к беженцам, но выросла их враждебность к русским

61,3% участников опроса указали, что в последние 5 лет их отношение к беженцам ухудшилось (в 2021 г. таких было 71,8%).

27,% участников опроса сказали, что не хотели бы жить рядом с беженцами (в 2021 г. таких было 47,1%), 13,9% – что не хотели бы с ними работать (в 2021 г. – 27,7%).

33% участников опроса сказали, что не хотели бы сдавать свое жилье беженцам (в 2021 г. – 48,3%).

Также стало меньше людей, которые были бы против принятия мусульман-жертв глобального потепления и военных беженцев мусульман.

В 2022 г. стало больше людей, которые одобряют меры интеграции беженцев в Литве.

80% одобряют организацию обучения детей (в 2021 г. – 62%), организацию курсов литовского языка – 75% (в 2021 г. – 60%), организацию бесплатных юридических консультаций – 60% (в 2021 г. – 45%).

Как и в прошлом году, больше всего респондентов сказали, что не хотели бы жить рядом с ромами (цыганами) (58,6%), освобожденными из мест заключения людьми (57,7%), сдавать жилье в аренду жители больше всего не хотели людям, которых выпустили из колонии (63%) и цыганам (59%).

43,2% респондентов указали, что не хотели бы работать вместе с людьми с психическими расстройствами, 34,3% с бывшими заключенными, 31% - с ромами (цыгане).

Результаты опроса показали, что жители стали враждебнее относиться к русским. 16% в 2022 г. не хотели бы жить рядом с русскими (в 2021 г. таких было 6,2%).

В 2022 г. русским жилье не хотели бы сдавать 23,1% участников опроса (в 2021 г. – 9,9%), с русскими вместе не хотели бы работать 13,6% респондентов (в 2021 г. – 4,5%).

На вопрос, как в последние 5 лет изменилось отношение к определенным группам общества, 74,6% респондентов сказали, что отношение к проживающим в Литве русским очень ухудшилось или скорее ухудшилось, чем улучшилось. В 2021 г. таких было 26,7%.

64,4% участников опроса сказали, что отношение к украинцам за последние 5 лет стало намного лучше или скорее улучшилось, чем ухудшилось. В 2021 г. таких было 48,7%.

79,7% склонны одобрить принятие военных беженцев из Украины.

Согласно опросу, основной источник информации о разных группах беженцев и мигрантах для жителей - это СМИ. За исключением беженцев из Украины, с которыми 37% жителей поддерживали личные отношения, общались лично.

Опрос провела компания Baltijos tyrimai по заказу отдела этнических исследований Социологического института Литовского центра социальных наук и неправительственной организации Diversity Development Group.

Опрос был проведен 16-27 сентября 2022 года, в нем участвовали 1024 жителя Литвы старше 18 лет.