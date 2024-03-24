Опрос: литовцы самые щедрые – они больше всех в странах Балтии дают детям карманных денег

Финансовый эксперт предлагает привлечь ребенка к процессу планирования бюджета: поговорить о том, что он купит на эти деньги, попросить узнать, сколько стоит еда в школьной столовой, определить размер недельного бюджета. Также важно договориться о наиболее удобном и безопасном для ребенка способе оплаты, научиться им пользоваться, а также не забыть рассказать о таящейся опасности – интернет-мошенниках.