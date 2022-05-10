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Результаты проведенного в середине весны 2022 г опросы показали, что ожидания жителей Литвы в связи с выборами президента 2024 года не изменились.
Gitanas Nausėda ir Dalia Grybauskaitė
Gitanas Nausėda ir Dalia Grybauskaitė
© DELFI / Domantas Pipas

Опрос провела компания Baltijos tyrimai. В списке были те же претенденты, что и осенью 2021 года. Жителей спрашивали, кого они хотели бы видеть на посту президента и они называли фамилии кандидатов.

Полгода назад (15 октября-5 ноября 2021 г) респонденты указали фамилии 53 возможных претендентов.

Новый опрос был проведен 13 – 28 апреля 2022 г, в нем были фамилии 47 претендентов. Общее число фамилий снизилось.

Лидером рейтинга остался действующий президент Гитанас Науседа (его назвали 20,4% респондентов). Это на 3,5% больше, чем год назад (16,9%).

На втором месте лидер Демократического союза "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис - 9,7% (полгода назад 8,1%).

На третьем месте кандидатура экс-президента Дали Грибаускайте (9,1%, полгода назад 6,4%).

Далее идет действующий премьер Ингрида Шимоните (7,2%, полгода назад - 5,5%).

На пятом месте - кандидатура лидера соцдемов Вилия Блинкявичюте (5,9%).

Далее идет фамилия европарламентария Виргиниюса Синкявичюса (2,4%), за ним - Роландаса Паксаса (2,3%), депутата Ремигиюса Жемайтайтиса (2%), спикера Виктории Чмилите-Нильсен (1,6%) и лидера консерваторов Габриэлюса Ландсбергиса (1,5%).

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