Опрос: каждый второй житель Литвы считает, что 2024 год будет трудным в финансовом отношении

"Пессимистические настроения по поводу наступающего года могут быть продиктованы не только сдержанными прогнозами экономистов, но и тем, что нам не удалось избежать скачка инфляции и повышения цен на различные ресурсы. Естественно, население с более низкими доходами реагирует более чувствительно, поскольку даже малейшие изменения цен влияют на их покупательную способность и корректируют их потребительские привычки. После скачков цен на основные товары и услуги в последние годы оптимизма в 2024 году не хватает самым уязвимым слоям общества – малообеспеченным пенсионерам и безработным", - сказал директор Бизнес-службы инициировавшего исследования банка Medicinos bankas Юлюс Ивашка.

Больше всего так думают жители районных центров и сельской местности, фермеры, а также представители малообеспеченных домохозяйств страны. Лишь четверть (25%) респондентов согласны с тем, что в следующем году финансовая ситуация не изменится – преимущественно это респонденты с высшим образованием, средним и высоким доходом.

По данным опроса, 52% респондентов считают, что 2024 год будет трудным в финансовом отношении из-за роста инфляции и цен.

По его словам, несколько более осторожно оценивают предстоящий год специалисты, служащие, рабочие, рабочие, технические сотрудники и малые предприниматели.

"Эти результаты также могут быть связаны с их нынешним финансовым положением – однако в этом году цены и расходы домохозяйств росли быстрее, чем зарплаты", - добавил он.

Людям с высокими доходами также не хватает оптимизма

По данным опроса, только 10% жителей Литвы не пугает рост инфляции и цен.

Однако такого мнения придерживается лишь небольшая часть респондентов с самыми высокими доходами.

"Результаты опроса показали, что хотя жители со средним и выше уровнем дохода гораздо более оптимистичны в отношении наступающего года, мрачные настроения преобладают и среди них. Например, 41,3% респондентов с ежемесячным доходом более 1000 евро на одного члена семьи согласны с утверждением, что 2024 год будет более трудным в финансовом отношении, и только 14,5% этих респондентов не пугает рост инфляции", - отметил Ю. Ивашка.