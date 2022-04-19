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Почти треть жителей Литвы считает, что пенсия по старости должна составлять 70-80% их нынешних доходов, тогда на пенсии им не придется значительно менять свои расходы.
Piniginė
Piniginė
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Это отвечает рекомендациям, однако специалисты предупреждают, что без дополнительного накопления это невозможно, содровская пенсия такие доходы им не предоставит.

Опрос был проведен Литовской ассоциации страховых компаний. Его результаты показали, что с учетом возможностей "Содры" у большинства жителей надежды на пенсию слишком оптимистичные. 21% респондентов во время опроса, что для нормальной жизни на пенсии им потребуется 100% нынешних доходов.

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Чаще всего об этом говорили малообразованные респонденты, жители районных центров и деревень, люди, у которых небольшие доходы.

23% сказали, что пенсия должна составлять 80-90% их трудовых доходов, а 27% отметили, что пенсия должна составлять 70-80% доходов, чтобы им не пришлось ограничивать свои потребности.

Между тем статистика показывает, что в прошлом году пенсия составляла всего 39% средней зарплаты "на руки". Средняя пенсия в последнем квартале 2021 г. составила 412,9 евро, а средняя зарплата "на руки" 1058,6 евро.

"Доходы людей с небольшими зарплатами на пенсии не будут сильно отличаться от их трудовых доходов, однако люди со средней и более высокой зарплатами получат небольшие пенсии, меньше, чем надеялись. Уже сейчас с риском нищеты сталкиваются больше трети литовских пенсионеров, а через 15-20 лет прогнозируют "демографическую яму", — сказал президент ассоциации Артурас Бакшинскас.

В ходе исследования опросили 1015 респондентов 18-75 лет.

Опрос был проведен 17-25 февраля 2022 г. компанией Spinter tyrimai.

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