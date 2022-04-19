Это отвечает рекомендациям, однако специалисты предупреждают, что без дополнительного накопления это невозможно, содровская пенсия такие доходы им не предоставит.

Опрос был проведен Литовской ассоциации страховых компаний. Его результаты показали, что с учетом возможностей "Содры" у большинства жителей надежды на пенсию слишком оптимистичные. 21% респондентов во время опроса, что для нормальной жизни на пенсии им потребуется 100% нынешних доходов.

Чаще всего об этом говорили малообразованные респонденты, жители районных центров и деревень, люди, у которых небольшие доходы.

23% сказали, что пенсия должна составлять 80-90% их трудовых доходов, а 27% отметили, что пенсия должна составлять 70-80% доходов, чтобы им не пришлось ограничивать свои потребности.

Между тем статистика показывает, что в прошлом году пенсия составляла всего 39% средней зарплаты "на руки". Средняя пенсия в последнем квартале 2021 г. составила 412,9 евро, а средняя зарплата "на руки" 1058,6 евро.

"Доходы людей с небольшими зарплатами на пенсии не будут сильно отличаться от их трудовых доходов, однако люди со средней и более высокой зарплатами получат небольшие пенсии, меньше, чем надеялись. Уже сейчас с риском нищеты сталкиваются больше трети литовских пенсионеров, а через 15-20 лет прогнозируют "демографическую яму", — сказал президент ассоциации Артурас Бакшинскас.

В ходе исследования опросили 1015 респондентов 18-75 лет.

Опрос был проведен 17-25 февраля 2022 г. компанией Spinter tyrimai.