Опрос: как жители Литвы относятся к трансгендерам?

По данным опроса, в 2018 году 48 проц. респондентов указали, что им известно это понятие, в этом году – 60 проц. Лучше всего с этим понятием знакомы жители в возрасте 18-35 лет, а также наиболее образованные и жители крупных городов
Жители Литвы больше всего узнают о трансгендерах из информации в интернете (53 проц.) и из сообщений в СМИ (47 проц.). За 6 лет больше всего выросла популярность информации в интернете как источника о трансгендерах – в 2018 году его выбирали лишь 18 проц. респондентов.
При оценке отношения к трансгендерам в разных социальных контекстах тенденции остаются такими же, как и 6 лет назад: большинство респондентов положительно и нейтрально отнеслись бы к трансгендеру на своем рабочем месте (68 проц.) и по соседству (67 проц.), но число респондентов, которые отреагировали бы положительно или нейтрально, уменьшилось бы, если бы трансгендерный человек занимал руководящую должность в Литве (51 проц.) или работал в школе, которую посещают дети респондентов (51 проц.). Опрос показал, что 23 проц. респондентов не согласились бы арендовать жилье жильцу-трансгендеру.
Сравнивая результаты с 2018 годом, можно наблюдать положительные изменения. Например, 55 проц. респондентов говорят, что, если бы они узнали, что близкий друг – трансгендер, их отношения остались бы прежними. В 2018 году так думали 40 проц. респондентов.
Узнав о транссексуальности своего ребенка, 25 проц. участников опроса выразили бы ему поддержку, в 2018 году то же самое ответили 20 проц. респондентов. За 6 лет количество людей, которые стали бы искать информацию в таком случае, увеличилось с 22 проц. до 32 проц.
В 2018 году жителей спрашивали, насколько государство должно заботиться о правах трансгендеров. Тогда 12 проц. участников опроса указали, что больше, чем сейчас. В 2024 году задавали вопрос, в какой степени государство должно обеспечить защиту трансгендеров от дискриминации. "Больше, чем сейчас" ответили 26 проц. респондентов.
"Стоит упомянуть, что целых 53 проц. респондентов сомневаются или не знают, достаточно ли законы Литвы защищают трансгендеров от дискриминации. Это показывает, что общественность недостаточно понимает, с каким опытом приходится сталкиваться трансгендерам, как из-за отсутствия законодательства, так и из-за негативного отношения общественности", - говорит старший советник Службы контролера по равным возможностям Иева Лаугалите.
Репрезентативный опрос жителей Литвы был проведен 18-25 февраля. Его провело ЗАО Spinter tyrimai. В Литве было опрошено 1010 человек старше 18 лет. В 2018 году опрос провел Центр общественного мнения и исследований рынка Vilmorus.