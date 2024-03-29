Опрос: двое из трех жителей Литвы поддерживают размещение немецкой бригады и увеличение расходов на оборону

По данным опроса, создание национальной дивизии и всеобщий призыв поддерживают 38 проц. и 33 проц. жителей соответственно. Лишь каждый десятый респондент не согласен ни с одним решением об усилении обороны Литвы.

Исследование также показало, что 81 проц. жителей страны согласны с тем, что Россия представляет собой самую большую угрозу государственности Литвы. С этим утверждением не согласны лишь 7 проц. жителей, а у 12 проц. не было мнения.

По мнению члена правления инициативы "4 процента", президента Конфедерации промышленников Литвы (КПЛ) Видмантаса Янулявичюса, чтобы значительно повысить безопасность страны, мы должны как можно скорее увеличить расходы на оборону до 4 проц. валового внутреннего продукта. (ВВП).