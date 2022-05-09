Опрос: две трети жителей Литвы поддерживают запрет символов агрессии РФ

67,3% респондентов указали, что они одобряют или скорее одобряют такой запрет.
Запрет не поддерживается на 20% жителей Литвы, на вопрос не ответили 12,6% опрошенных.
Доцент факультета коммуникаций Вильнюсского университета Мантас Мартишюс сказал, что такое большое число тех, кто поддерживает запрет свидетельствует об информационной грамотности общества.
Публичный показ георгиевских ленточек вышеупомянутых букв в Литве был введен после вторжения России в Украину.
В понедельник, когда Россия и ее зарубежные общины празднуют день победы над нацистской Германией, литовские официальные лица опасаются провокаций в стране, в том числе публичного с использованиям этих символов.
Опрос также показывает поддержку населением Литвы запрета на въезд в страну артистов из России и запрет на их концерты, выставки и другие выступления.
С таким запретом согласились бы 58,3% опрошенных, 25,3% населения не согласились бы. У 16,4% не было ответа на этот вопрос.
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