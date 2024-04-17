Опрос: четверо жителей из десяти продолжили бы покупать продукцию российских предприятий

Проведенный в марте опрос также показал, что продукцию предприятий, все еще работающих в России, будут покупать 57 проц. жителей нелитовской национальности, 47 проц. жителей старше 50 лет, 43 проц. жителей со средним или профессиональным образованием, а также рабочие и фермеры (48 проц.), безработные и домохозяйки (45 проц.), пенсионеры (42 проц.).
В свою очередь, 48 проц. женщин, принявших участие в опросе, указали, что в основном не стали бы покупать такие товары, аналогично ответили люди моложе 50 лет и жители небольших городов – в этой группе таких респондентов было 52 проц.
Между тем, респонденты с высшим образованием (52 проц.), лица с ежемесячным доходом более 2 тыс. евро на семью (49 проц.), а также специалисты и служащие (53 проц.), студенты (56 проц.) и работники госсектора (52 проц.) избегали бы покупать продукцию предприятий, работающих в России.