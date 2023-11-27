Опрос: большинство жителей Литвы считают, что жизнь в стране ухудшается

То, что в Литве дела обстоят хуже, чаще указывают жители старше 50 лет (80% считают, что дела в стране ухудшаются), жители сельских местностей (81%), безработные и домохозяйки (87%), пенсионеры (80%), литовские поляки (94%).

То, что в Литве дела обстоят лучше, чаще указывают молодые люди до 30 лет (44% считают, что дела идут лучше), жители крупных городов (31%), респонденты с высшим образованием (40%) и люди с самым высоким семейным доходом (более 1800 евро) в месяц (35%), руководители (38%), учащаяся молодежь (54%), приверженцы правых взглядов (38%).

Положительно ситуацию в стране оценивают молодежь и люди с высшем образованием, отрицательно – лица старшего возраста и литовские поляки

За месяц (по сравнению с сентябрьским опросом) мнение жителей по этому вопросу не изменилось, а по сравнению с опросом, проведенным год назад (в октябре 2022 г.) количество жителей, утверждающих, что ситуация в Литве улучшается, увеличилось на 10%.

Как показало исследование, на мнение жителей о том, развиваются ли дела в стране в лучшую или худшую сторону, больше всего влияет оценка экономической ситуации в стране.

Те, кто утверждает, что экономическая ситуация в Литве улучшилась, считают, что дела в стране в основном улучшаются (91% из них ответили, что в последнее время дела идут лучше, и только 9% ответили, что хуже).

При этом те, кто оценивает экономическую ситуацию как ухудшающуюся, чаще указывали, что дела в стране ухудшились (3% ответили, что дела идут лучше, и 96% ответили, что дела идут хуже).

Респонденты, считающие, что экономическая ситуация в Литве за последние 2 месяца не изменилась – их оценки ситуации в стране разделились пополам (45 проц. из них ответили, что в последнее время дела идут лучше, 53% ответили, что становятся хуже, а 2% не имели мнения по этому поводу).