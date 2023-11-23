Опрос: большинство литовцев выступают за возможность иметь двойное гражданство

Седьмая часть (14%) опрошенных не имела мнения о сохранении литовского гражданства или не ответила на вопрос, показывает опрос.

Сохранение литовского гражданства, если было получено другое гражданство дружественной страны, чаще одобряют женщины, лица моложе 50 лет, жители крупных городов, респонденты с высшим образованием и с самым высоким семейным месячным доходом (более 1800 евро), свидетельствует опрос.

Против сохранения литовского гражданства при получении гражданства другой страны чаще выступают люди старше 50 лет, респонденты со средним или профессиональным образованием и с самым низким ежемесячным семейным доходом (до 1000 евро), пенсионеры, безработные и домохозяйки.