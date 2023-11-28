Опрос: больше половины жителей Литвы обеспокоены ростом цен

Репрезентативный опрос, проведенный по заказу Elta, показывает, что более двух третей (67%) жителей Литвы обеспокоены тем, что среднегодовая инфляция в Литве в 2024 году может превысить 3%, и чуть больше одной пятой (22%) респондентов ответили, что в связи с этим не испытывают обеспокоенности. Каждый десятый (11%) респондент не имел мнения по этому вопросу.