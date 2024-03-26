Опрос: большая часть жителей 40-60 лет финансово поддерживает своих взрослых детей

Глава Института финансов Swedbank Юрате Цвиликене сказала, что около 25% жителей этой возрастной группы помогает как взрослым детям, так и своим родителям.
Она заметила, что многие люди старше 40 лет еще воспитывают несовершеннолетних детей, что осложняет ситуацию.
"Исследование показало, что люди старше 40 лет продолжают поддерживать своих взрослых детей. Некоторые из них уже вынуждены помогать и родителям. На них лежит бремя заботы о трех поколениях", – сказала Цвиликене.
Она заметила, что не во всех случаях речь идет о финансовой помощи.
По данным исследования, финансовую помощь детям оказывает 51% родителей, а родителям - 20% детей старше 40 лет.
Разные услуги своим детям оказывают 20%, а родителям 49% респондентов.
По словам экономиста Греты Илеките, средние доходы жителей в группе 40-60 лет такие же, как у молодежи 18-29 лет – 1250 евро "на руки".
Она заметила, что люди старше 50 лет в Литве зарабатывают меньше средних доходов, сталкиваются с проблемами со здоровьем, большая их часть находится недалеко от уровня нищеты.
"Зарплаты людей этой группы в среднем составляют 1250 евро "на бумаге". Похожие зарплаты и у людей в группе 18–29 лет. Но надо иметь в виду, что люди старше 50–60 лет сталкиваются с большими проблемами – им сложнее найти работу, у них доходы бывают меньше, многие живут мягко говоря, небогато", – сказала Илеките.
"В этом возрасте у людей появляются проблемы со здоровьем, это одна из причин, по которым их финансовое положение бывает хуже", – прибавила она.
Специалист напомнила, что средняя продолжительность здоровой жизни мужчин в Литве 55,4, а женщин – 59,8 лет.
По словам Цвиликене, несмотря на то, что 80% респондентов сказали, что помощь близким не доставляет им дополнительных трудностей, около 30% работающих людей, помогающих детям и 21% помогающих родителям, вынуждены увеличивать нагрузку на работе.
Кроме того, 4 из 5 жителей переживают, что если детям или родителям потребуется больше помощи, им будет сложно оказать ее.
"Родители и опекуны больше всего нуждаются в деньгах на продукты и лечение", – заметила Цвиликене.
18% людей, помогающих родителям, отмечают, что им сложно это делать, но они чувствуют себя обязанными помогать им. То же самое сказали 19% лиц, помогающих совершеннолетним детям.
Цвиликене заметила также, что у людей из группы 40–60 лет появляются проблемы с поиском работы.
"Спрос на них снижается, поскольку они обладают меньшими навыками, хуже знают английский. Даже после переквалификации им непросто найти работу из-за возраста", – сказала экономист.
Исследование Swedbank показало, что жители 40–60 лет больше помогают своим взрослым детям, чем родителям. 70% выделяют детям 100 евро в месяц. Еще 24% дают детям 101–200 евро, 12% – 201–300 евро, 11% – 301–500 евро, 4% - 501-700 евро. Больше 700 евро детям ежемесячно выделяют 3% родителей.
Между тем родителям, опекунам и другим пожилым родственникам, больше 100 евро дает половина респондентов, 101-200 евро – около 22%, 201-300 евро - 8%, 301–500 евро – 3%, 501-700 евро – 1%, больше 700 евро - 0,6%.
Жители помогают детям регулярнее, чем родителям. Согласно исследованию, регулярно детям помогают 50% участников опроса, 32% поддерживают их иногда, 18% - в редких случаях.
Родителей регулярно поддерживают 39%, иногда 32%, а в отдельных случаях - 32% участников опроса.
Цвиликене заметила, что взрослым детям родители помогают не только с деньгами на еду, но и с финансами на содержание жилья. Некоторые часть денег детям дают на развлечение.