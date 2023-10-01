Опрос: большая часть жителей считает, что общественный транспорт в Вильнюсе лучше не стал

4 из 10 участников опроса считают, что ситуация с сообщением в Вильнюсе в последнее время улучшилась, но 44% считают, что ничего особенно не изменилось. Еще 15% считают, что ситуация ухудшилась.
Согласно результатам опроса, сообщение в Вильнюсе оценивается лучше, чем безопасность, чиста, зеленые пространства и предложение услуг. Лучше всего сообщение оценивают в Шнипишкес (8,4 баллов из 10), в Жирмунай (8,2) и Науяместисе (8,1). Хуже всего сообщение оценили жители Пашилайчай (6,8), Вяркяй (6,5) и Панеряй (6,1).
Жители неплохо оценили частотность курсирования транспорта (7,2 балла) и количество маршрутов (7,4). Лучше всего количество маршрутов и частотность курсирования оценивали в Жверинасе (8,5), Шнипишкес (8,4) и Виршулишкес (8,3).