Опрос: большая часть жителей считает, что общественный транспорт в Вильнюсе лучше не стал

 
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Vilniaus viešasis transportas
Vilniaus viešasis transportas
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

Несмотря на то, что в общественном пространстве часто жалуются на проблемы с транспортом в Вильнюсе, сами горожане оценивают ситуацию достаточно позитивно – на 7,4 баллов из 10. Таковы данные опроса "Качество жизни", проведенного компанией Darnu Group. Однако эксперты отмечают, что Вильнюс очень неодинаковый, а качественное сообщение сейчас возможно не только с помощью автомобиля, но и общественного транспорта, велосипеда и пешком, пишет madeinvilnius.lt.

4 из 10 участников опроса считают, что ситуация с сообщением в Вильнюсе в последнее время улучшилась, но 44% считают, что ничего особенно не изменилось. Еще 15% считают, что ситуация ухудшилась.

Согласно результатам опроса, сообщение в Вильнюсе оценивается лучше, чем безопасность, чиста, зеленые пространства и предложение услуг. Лучше всего сообщение оценивают в Шнипишкес (8,4 баллов из 10), в Жирмунай (8,2) и Науяместисе (8,1). Хуже всего сообщение оценили жители Пашилайчай (6,8), Вяркяй (6,5) и Панеряй (6,1).

Жители неплохо оценили частотность курсирования транспорта (7,2 балла) и количество маршрутов (7,4). Лучше всего количество маршрутов и частотность курсирования оценивали в Жверинасе (8,5), Шнипишкес (8,4) и Виршулишкес (8,3).

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