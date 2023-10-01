Опрос: большая часть жителей считает, что общественный транспорт в Вильнюсе лучше не стал

Несмотря на то, что в общественном пространстве часто жалуются на проблемы с транспортом в Вильнюсе, сами горожане оценивают ситуацию достаточно позитивно – на 7,4 баллов из 10. Таковы данные опроса "Качество жизни", проведенного компанией Darnu Group. Однако эксперты отмечают, что Вильнюс очень неодинаковый, а качественное сообщение сейчас возможно не только с помощью автомобиля, но и общественного транспорта, велосипеда и пешком, пишет madeinvilnius.lt.