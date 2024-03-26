Опрос: большая часть жителей 40-60 лет финансово поддерживает своих взрослых детей

Глава Института финансов Swedbank Юрате Цвиликене сказала, что около 25% жителей этой возрастной группы помогает как взрослым детям, так и своим родителям.

Она заметила, что многие люди старше 40 лет еще воспитывают несовершеннолетних детей, что осложняет ситуацию.

"Исследование показало, что люди старше 40 лет продолжают поддерживать своих взрослых детей. Некоторые из них уже вынуждены помогать и родителям. На них лежит бремя заботы о трех поколениях", – сказала Цвиликене.

Она заметила, что не во всех случаях речь идет о финансовой помощи.

По данным исследования, финансовую помощь детям оказывает 51% родителей, а родителям - 20% детей старше 40 лет.

Разные услуги своим детям оказывают 20%, а родителям 49% респондентов.

По словам экономиста Греты Илеките, средние доходы жителей в группе 40-60 лет такие же, как у молодежи 18-29 лет – 1250 евро "на руки".