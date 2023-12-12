Опрос: более половины жителей Литвы заранее позаботились о рождественских подарках

По данным опроса, 13% планирующих подарки заранее уже купили их – 7% говорят, что купили подарки во время распродаж "Черной пятницы", 6% – еще до нее.

Также 50% опрошенных не планируют откладывать рождественские покупки на последнюю минуту.

Женщины более склонны планировать и покупать подарки заранее, чем мужчины, а скидками и распродажами перед праздниками активнее всего пользуется молодежь, т. е. респонденты в возрасте 18-29 лет.

10% респондентов в Литве ответили, что откладывают покупку рождественских подарков на последнюю минуту.

Мужчины чаще откладывают покупку подарков, а по возрастным группам респонденты 40-49 лет склонны совершать покупки непосредственно перед праздниками.

Член правления банка Citadele Рута Эжерскене говорит, что своевременная покупка праздничных подарков показывает умение планировать свой бюджет: чем раньше человек начинает думать о расходах на праздники, тем разумнее можно их спланировать и распределить.