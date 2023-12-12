Опрос: более половины жителей Литвы заранее позаботились о рождественских подарках

По данным опроса, 13% планирующих подарки заранее уже купили их – 7% говорят, что купили подарки во время распродаж "Черной пятницы", 6% – еще до нее.
Также 50% опрошенных не планируют откладывать рождественские покупки на последнюю минуту.
Женщины более склонны планировать и покупать подарки заранее, чем мужчины, а скидками и распродажами перед праздниками активнее всего пользуется молодежь, т. е. респонденты в возрасте 18-29 лет.
10% респондентов в Литве ответили, что откладывают покупку рождественских подарков на последнюю минуту.
Мужчины чаще откладывают покупку подарков, а по возрастным группам респонденты 40-49 лет склонны совершать покупки непосредственно перед праздниками.
Член правления банка Citadele Рута Эжерскене говорит, что своевременная покупка праздничных подарков показывает умение планировать свой бюджет: чем раньше человек начинает думать о расходах на праздники, тем разумнее можно их спланировать и распределить.
"Чтобы избежать сразу больших расходов и стресса при поиске в последнюю минуту сюрприза для близких, подарки рекомендуется приобретать постепенно. Тем более, что иногда незапланированные расходы могут появиться прямо перед праздниками. Вы можете составить список подарков, который поможет вам спланировать не только время, но и сэкономить деньги – возможно, купив часть подарков заранее во время акций. (…)", – говорит Р. Эжерскене.
Согласно опросу, жители Литвы обычно ищут рождественские подарки в торговых центрах.
В Литве этот способ покупок выбирают 65% респондентов, 56% планируют искать подарки в литовских электронных интернет-магазинах, 22% респондентов будут делать покупки на зарубежных электронных платформах.
Почти десятая часть опрошенных, или 8%, планируют делать подарки сами. Самодельные подарки в Литве чаще планируют дарить молодые люди до 29 лет.
13% респондентов признались, что вообще не планируют покупать рождественские подарки.
В ноябре 2023 года исследовательское агентство Norstat по заказу банка Citadele провело репрезентативный опрос жителей о покупке рождественских подарков.
Онлайн было опрошено по не менее чем 1000 жителей Литвы, Латвии и Эстонии в возрасте от 18 до 74 лет.