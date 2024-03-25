Опрос: более половины жителей Литвы считают, что ситуация в их самоуправлении улучшается

У участников опроса также спрашивали о работе руководителей самоуправлений – наиболее благосклонно оценивали мэра Каунаса Висвалдаса Матийошайтиса. Его положительно оценили 80% респондентов, отрицательно – 18%. Как показали результаты опроса, оценка мэра Каунаса В. Матийошайтиса, не отказавшегося от бизнес-связей в России, за год улучшилась на 14%.

Однако, как сообщает lrt.lt, в рамках опроса, проведенного 22 февраля – 5 марта, около трети респондентов (28%) утверждали, что ситуация в их городе или районе ухудшается, у пятой части опрошенных не было мнения по этому поводу или они не ответили на вопрос.

В крупных городах было 45% респондентов, ответивших, что дела улучшаются. Кроме того, значительно сократилось число вильнюсцев, считающих, что дела в столице идут хуже – в январе прошлого года такого мнения придерживались 42% жителей Вильнюса, в феврале этого года – 27%.