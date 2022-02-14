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Более половины опрошенных жителей Литвы обеспокоены военными действиями России вблизи Украины и в Беларуси, а треть не верят, что возникнет серьезный военный конфликт, свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного по заказу BNS компанией Vilmorus в начале февраля.
Rusijos pajėgos Kryme
Rusijos pajėgos Kryme
© AP / Scanpix

На вопрос, вызывают ли беспокойство военные действия России в регионе, утвердительно ответили 54,3% респондентов.

26,6% участников опроса считали, что это напрямую повлияет на их жизнь или жизнь их близких, а 27,7% ответили, что обеспокоены, но сомневаются, что это затронет Литву или их лично.

33,6% респондентов ответили, что не испытывают беспокойства, так как не верят в серьезный военный конфликт. У 12,1% не было мнения по этому поводу.

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Женщины чаще, чем мужчины (29,9% и 23,1% соответственно) полагали, что действия России повлияют на их жизнь или жизнь их близких, при этом мужчины чаще считали, что серьезного военного конфликта не будет (39,4% по сравнению с 28,1% женщин).

Лица с низким доходом (38,1% тех, у кого доход до 300 евро на члена семьи) также были больше всего обеспокоены влиянием этих событий на их жизнь. Больше всего не верящих в возможность военного конфликта было в основном среди тех, у кого доход был выше 600 евро на члена семьи (37%).

Репрезентативный опрос проводился 3-8 февраля, когда Россия стянула к границе Украины более 100 тысяч военных и тяжелую технику, а также разместила свои вооруженные силы в Беларуси для совместных учений.

По мнению политологов, обеспокоенность общественности действиями России в регионе можно объяснить доминированием этой темы в публичном пространстве. Нериюс Малюкявичюс, научный сотрудник Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета, подчеркивает, что эти цифры являются сигналом правительству о том, что людям нужно больше информации о том, как им вести себя в критических ситуациях.

"Это показатель как для наших политиков, так и для правительства, что нам нужно работать с этим беспокойством, нам нужно дать людям какие-то инструменты, объяснения, может быть, должна быть какая-то коммуникация, чтобы уменьшить это беспокойство, что делать во время кризиса, как себя вести", — резюмировал Малюкявичюс.

Глава Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Маргарита Шешелгите, отметила, что из факта того, что более половины населения ответили положительно на вопрос о том, что они обеспокоены действиями России, следует, что "в обществе существует чувство незащищенности, и оно может проявляться по-разному".

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