Опрос: более половины жителей Литвы не поддерживают новый налог на оборону

Около 40% жителей говорят, что одобряют новый налог на оборону. Около 16% одобрили бы, если бы этот налог на оборону платил только бизнес, и только 4% опрошенных склонны поддерживать налог на оборону, если бы его платили только физические лица (все жители страны), сообщает портал lrt.lt.

Указывается, что 6% опрошенных не имели своего мнения по этому вопросу. Также чаще других своего мнения по этому вопросу не имели жители нелитовской национальности.

Идею налога на оборону благосклонно оценивают руководители – 33%, учащаяся молодежь – 28%, специалисты и госслужащие – 24%, работающие в госсекторе – 24%, а также жители правых политических взглядов – около 30%.

Указывается, что налог на оборону, если бы его платили и жители, и бизнес, чаще поддерживают молодые люди до 30 лет – 24%, жители крупных городов – 16%, а также респонденты с высшим образованием – 33% и самым высоким семейным месячным доходом (более 1800 евро) – 28 проц.