59,8% респондентов склонны не одобрять или скорее не одобрять такие выплаты, 26,5% их поддержали, а еще у 13,7% людей не было мнения на этот счет.

По словам социолога Vilmorus Владаса Гайдиса, результаты опроса прекрасно иллюстрируют отмечающиеся в последнее время тенденции вакцинации – несмотря на выплату, люди не бросились прививаться.

Он отметил, что более молодая группа респондентов в этом опросе является своеобразным индикатором: "Если уж молодежь, которой обычно ничего не жаль, а особенно для пенсионеров, судя по другим опросам, высказалась отрицательно, то я склонен считать, что сам принцип логически неприемлем".

Кроме того, эти выплаты не поддержали и сами участвующие в опросе пенсионеры.

"Вероятно, как пенсионеры, так и все прочие хотят, чтобы такую выплату получили все прививающиеся, а не только маленькая группа", – рассуждал социолог.

Чуть больше половины - 57,6% - люди младше 29 лет - не одобряют выплату в размере 100 евро. Между тем, среди опрошенных старше 70 лет таких было 53,1%, а среди пенсионеров - 53,6%.

В. Гайдис обратил внимание на то, что выплата в 100 евро пенсионерам также не была поддержана электоратом правящих.

С сентября единовременная выплата в размере 100 евро предоставляется пожилым людям в возрасте 75 лет и старше, которые были вакцинированы двумя дозами, а также тем, кто получит бустерную дозу к апрелю следующего года.

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Точные результаты опроса:

Вопрос: вы одобряете или не одобряете выплату в размере 100 евро для новых вакцинированных от COVID-19 лиц или получившим бустерную дозу в возрасте 75 лет и старше?

Ответы: согласен - 12,6%; не согласен - 42,9%; скорее согласен - 13,9%; скорее не согласен - 16,9%; сложно ответить - 13,7%.

Опрос проводился 15-22 октября. Тысяча жителей Литвы в возрасте 18 лет и старше была опрошена в ходе очных и телефонных интервью. Максимальная погрешность опроса составляет 3,1%.