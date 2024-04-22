Опрос: более двух третей жителей Литвы намерены голосовать на выборах в Европарламент

По данным исследования, по сравнению с результатами опроса, проведенного осенью прошлого года, интерес к выборам выше и к урнам для голосования намерено прийти больше жителей.
На вопрос, заинтересованы ли они в выборах в ЕП, положительно ответили 56 проц. респондентов.
68 проц. жителей утверждают, что будут голосовать на выборах. В то же время средний показатель по ЕС в 2024 году составляет 71 проц., что на 10 проц. выше, чем в 2019 году.
Отвечая на вопрос о причинах, которые помешали им проголосовать на предыдущих выборах или референдуме, литовские респонденты в качестве наиболее важных причин назвали проблемы со здоровьем (23 проц.) и нахождение вдали от дома (20 проц.).
Результаты опроса показывают, как граждане ЕС оценивают важность предстоящих выборов в нынешнем геополитическом контексте: 87 проц. жителей Литвы и в среднем 81 проц. респондентов в ЕС считают, что голосование на этих выборах еще важнее с учетом нынешней международной ситуации.
Приоритетами граждан Литвы на выборах в Европарламент являются безопасность и оборона ЕС (53 проц.), борьба с бедностью и социальной изоляцией (46 проц.), а также поддержка экономики и создание новых рабочих мест (42 проц.).
По итогам текущего срока полномочий Европарламента 87 проц. респондентов в Литве оценивают ЕП положительно или нейтрально, а 10 проц. – отрицательно.
По данным опроса, 72 проц. респондентов в Литве выступают за усиление роли ЕП, 13 проц. хотели бы меньшей роли ЕП и 10 проц. не хотели бы менять текущее положение.
Опрос Евробарометра по заказу Европарламента 7 февраля – 3 марта 2024 г. во всех 27-и странах ЕС провела компания Verian.
Всего было опрошено 26 411 человек, в том числе 1 002 участника опроса в Литве, где опрос проводился методом прямого интервью.