Опрос: более 36% литовцев одобряют установку памятника поэту Марцинкявичюсу в столице

Как сообщает портал lrt.lt, на вопрос, должен ли быть установлен памятник поэту Ю. Марцинкявичюсу в Вильнюсе, примерно столько же респондентов ответили, что они ни за, ни против установки такого памятника, при этом отметив, что лучше оставить этот вопрос на усмотрение будущих поколений, – такого мнения придерживаются 33 проц. опрошенных.

Между тем, 18 проц. опрошенных выступили против установки памятника Ю. Марцинкявичюсу в столице, где и предлагалось увековечить память поэта. Немногим более 13 проц. респондентов не имели своего мнения или затруднились ответить на этот вопрос, сообщает lrt.lt.

Как показал опрос LRT, установку памятника в Вильнюсе чаще одобряют женщины, люди старше 50 лет, респонденты с образованием выше среднего, руководители и пенсионеры. Между тем, молодые люди в возрасте до 30 лет немногим чаще выступали против установки такого памятника в Вильнюсе.