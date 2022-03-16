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Девять из десяти жителей Литвы считают, что действия ведомств по предотвращению роста цен недостаточны, показывает опрос, проведенный по заказу президентского офиса компанией Baltijos tyrimai.
Опрос: 90% жителей Литвы считают недостаточными действия ведомств по снижению цен
© DELFI / Andrius Ufartas

Результаты опроса в среду передала BNS Группа по коммуникации президента Гитанаса Науседы.

53% опрошенных указали, что нынешних действий государственных ведомств абсолютно недостаточно. Еще 37% опрошенных сказали, что эти действия скорее недостаточные.

Что действия властных ведомств скорее достаточны или абсолютно достаточны, указали 6% респондентов, остальные 4% сказали, что не знают, или не ответили на вопрос.

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90% опрошенных также указали, что их лично коснулся рост цен в сфере энергетике, на горючее, на продукты питания и услуги.

Между тем 7% респондентов указали, что рост цен их не коснулся, еще 3% сказали, что не знают, или не ответили на вопрос.

Опрос показывает, что рост цен в большей степени затронул жителей с низкими доходами.

Об этом социологическом опросе в среду на пресс-конференции рассказал президент Науседа, и подверг критике вялую позицию правящих в противодействии инфляции.

На прошлой неделе Сейм решил не рассматривать предложение президента о единовременных выплатах в размере 100 евро жителям с самыми низкими доходами, однако принял к рассмотрению его инициативу о повышении необлагающегося налогами уровня доходов с 460 до 510 евро.

В опросе 71% респондентов указал, что поддерживает эти два предложения президента, 19% предложения не поддержали, остальные 10% сказали, что не знают, или не ответили на вопрос.

Опрос 22 февраля - 3 марта по заказу президентского офиса провела компания маркетинговых и социологических исследований Baltijos tyrimai.

Было опрошено 1017 жителей Литвы в возрасте старше 18 лет.

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