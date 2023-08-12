Опрос: 9 из 10 жителей гордятся литовским гражданством и членством страны и НАТО

ЗАО Spinter tyrimai провел опрос, результаты которого показали, что абсолютное большинство – 99% респондентов – слышали о саммите НАТО, который состоялся в Вильнюсе 11-12 июля, 84% сказали, что такие мероприятия на пользу Литве.

Большинство сказало, что такое мероприятие делает страну более известной и формирует положительный имидж (36%), 18% указали, что так было обращено внимание на Литву, еще 11% сказали, что это вклад в безопасность Литвы.

На вопрос, гордятся ли они тем, что являются членами Литвы, 91% дал положительный ответ, 89% указали, что гордятся членством Литвы в НАТО.