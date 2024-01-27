Опрос: 76% жителей страны считают, что важно сохранить гражданство Литвы, полученное при рождении

Опрос также показал значительный рост доли населения, слышавшего о планируемом референдуме о сохранении гражданства, а также увеличение числа желающих принять участие в этом референдуме.

По данным опроса, проведенного по заказу канцелярии правительства, 76% респондентов ответили, что кое-что знают о запланированном на 2024 год референдуме о сохранении гражданства. Это на 21% больше, чем показал предыдущий опрос.

17% ответили, что имеют достаточно информации о референдуме, 25% – что есть информация, но ее могло быть больше, 34% респондентов указали, что что-то слышали о референдуме. 24% респондентов ответили, что впервые услышали о том, что планируется такой референдум.