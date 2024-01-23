Опрос: 70% жителей Литвы не одобряют всеобщий призыв мужчин и женщин

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI
Целых 70% жителей Литвы не одобряют всеобщий призыв женщин и мужчин на службу в армию, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Baltijos tyrimai по заказу LRT. В ходе опроса, проведенного в декабре прошлого года, участникам задавался вопрос, одобряют ли они скорейшее введение всеобщей воинской обязанности в Литве. Выяснилось, что такую инициативу одобрило около четверти участников опроса, 6% респондентов заявили о полном одобрении этой идеи, 19% указали, что они скорее поддерживают это предложение.

Тем не менее, большинство – 7 из 10 – не одобряют всеобщую воинскую обязанность для женщин и мужчин. 32% респондентов с этим совершенно не согласны, а 38% скорее не согласны. 5% участников опроса затруднились ответить или не имели мнения по этому вопросу.

Следует отметить, что обязательный военный призыв мужчин и женщин одобряют больше мужчины (29%), чем женщины (23%), более обеспеченные респонденты, семейный доход которых превышает 1800 евро в месяц (27%). Также за всеобщую воинскую обязанность чаще высказывались руководители (47%).

Между тем, против всеобщей воинской обязанности выступали в основном жители небольших городов (74%), без среднего образования (82%), безработные или домохозяйки (78%), студенты (78%) и представители других национальностей (80%).

Baltijos tyrimai провела репрезентативный опрос жителей Литвы по заказу LRT. Опрос проводился 15-30 декабря 2023 года, в ходе него были опрошено 1017 совершеннолетних жителей Литвы. Погрешность результатов не превышает 3,1%

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