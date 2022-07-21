Согласно исследованию, жители Румынии (79%) и Латвии (76%) говорят, что больше всего ощущают влияние войны на их благосостояние. Меньше всего чувствуют это влияние чехи (58%), австрийцы (61%), сербы и венгры (по 64%).

В ходе репрезентативного опроса в Литве было опрошено 600 жителей в возрасте от 18 до 65 лет. Опрос проводился с 1 по 9 июня.

Kantar также опросила жителей Чехии, Словакии, Румынии, Латвии, Польши, Венгрии, Австрии, Болгарии и Сербии.