Согласно исследованию, жители Румынии (79%) и Латвии (76%) говорят, что больше всего ощущают влияние войны на их благосостояние. Меньше всего чувствуют это влияние чехи (58%), австрийцы (61%), сербы и венгры (по 64%).
В ходе репрезентативного опроса в Литве было опрошено 600 жителей в возрасте от 18 до 65 лет. Опрос проводился с 1 по 9 июня.
Kantar также опросила жителей Чехии, Словакии, Румынии, Латвии, Польши, Венгрии, Австрии, Болгарии и Сербии.
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