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7 из 10 или 72% жителей Литвы говорят, что они ощущают влияние войны в Украине на их благосостояние, показывает Барометр войны, опубликованный в четверг компанией исследований Kantar.
Pinigai
Pinigai
© DELFI / Julius Kalinskas

Согласно исследованию, жители Румынии (79%) и Латвии (76%) говорят, что больше всего ощущают влияние войны на их благосостояние. Меньше всего чувствуют это влияние чехи (58%), австрийцы (61%), сербы и венгры (по 64%).

В ходе репрезентативного опроса в Литве было опрошено 600 жителей в возрасте от 18 до 65 лет. Опрос проводился с 1 по 9 июня.

Kantar также опросила жителей Чехии, Словакии, Румынии, Латвии, Польши, Венгрии, Австрии, Болгарии и Сербии.

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