Опрос: 60% жителей Литвы поддерживают планы по забастовке учителей

Согласно опросу, почти 60% жителей поддерживают планы учителей бастовать. Наибольшую поддержку учителям выразили школьники и студенты (67,7%), жители Литвы в возрасте 40-49 лет (67,4%), а не поддерживают жители старше 60 лет (23,9%).
По данным BNS, респонденты в возрасте до 29 лет (24%) и старше 70 лет (27,3%) не имели собственного мнения по этому вопросу.
Центр изучения общественного мнения и рынка Vilmorus 14-23 сентября провел репрезентативный общественный опрос путем прямого общения с респондентами и по телефону. В ходе него были опрошены 1003 жителя страны в 25 городах и более 40 селах. Максимальная погрешность опроса составляет 3,1%.
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