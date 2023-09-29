Опрос: 60% жителей Литвы поддерживают планы по забастовке учителей

Согласно опросу, почти 60% жителей поддерживают планы учителей бастовать. Наибольшую поддержку учителям выразили школьники и студенты (67,7%), жители Литвы в возрасте 40-49 лет (67,4%), а не поддерживают жители старше 60 лет (23,9%).

По данным BNS, респонденты в возрасте до 29 лет (24%) и старше 70 лет (27,3%) не имели собственного мнения по этому вопросу.