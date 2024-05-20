Опрос: 6 из 10 жителей Литвы говорят знают, кто такие трансгендеры

По данным опроса, в 2018 году 48 проц. респондентов указали, что им известно это понятие, в этом году – 60 проц. Лучше всего с этим понятием знакомы жители в возрасте 18-35 лет, а также наиболее образованные и жители крупных городов

Жители Литвы больше всего узнают о трансгендерах из информации в интернете (53 проц.) и из сообщений в СМИ (47 проц.). За 6 лет больше всего выросла популярность информации в интернете как источника о трансгендерах – в 2018 году его выбирали лишь 18 проц. респондентов.