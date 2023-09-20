Опрос: 4 из 5 жителей страны считают, что ситуация в Литве ухудшается

За последние 2 месяца на 8 проц. возросло число тех, кто считает, что ситуация в стране ухудшается и, соответственно, в аналогичной пропорции уменьшилось число тех, кто не оценивал ситуацию ни положительно, ни отрицательно. По сравнению с опросом, проведенным год назад, на 13 проц. возросло число считающих, что ситуация в Литве в последнее время улучшается. В августе 2022 г. каждый десятый респондент считал, что дела в стране идут лучше.