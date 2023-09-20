Опрос: 4 из 5 жителей страны считают, что ситуация в Литве ухудшается

За последние 2 месяца на 8 проц. возросло число тех, кто считает, что ситуация в стране ухудшается и, соответственно, в аналогичной пропорции уменьшилось число тех, кто не оценивал ситуацию ни положительно, ни отрицательно. По сравнению с опросом, проведенным год назад, на 13 проц. возросло число считающих, что ситуация в Литве в последнее время улучшается. В августе 2022 г. каждый десятый респондент считал, что дела в стране идут лучше.
То, что ситуация в Литве улучшается, чаще указывает молодежь до 30 лет (33 проц. считают, что ситуация в стране улучшается), респонденты с высшим образованием (35 проц.) и с самыми высокими (более 1 800 евро) семейными месячными доходами (28 проц.), специалисты и служащие (28 проц.), руководители (29 проц.), учащаяся молодежь (41 проц.), жители правых политических взглядов (37 проц.).
То, что дела в стране идут хуже, немного чаще упоминают женщины, лица старше 50 лет, респонденты со средним или профессиональным образованием, рабочие и фермеры, пенсионеры и безработные, домохозяйки, жители русской и польской национальностей, респонденты левых политических взглядов.
Самыми большими оптимистами являются избиратели Партии свободы и СО-ХДЛ
Как показало исследование, самыми большими оптимистами (более половины считают, что ситуация в стране улучшается) являются избиратели Партии свободы (58 проц. считают, что ситуация улучшается, 42 проц. – ухудшается) и Союза Отечества – Христианских демократов Литвы (52 проц. считают, что ситуация улучшается, 47 проц. – ухудшается). Избиратели всех остальных партий чаще считают, что дела в Литве в последнее время идут хуже.
Опрос Baltijos tyrimai проводился 24 августа – 5 сентября 2023 г. В ходе исследования были опрошены 1 016 жителей Литвы (в возрасте 18 лет и старше), опрос проводился в 109 точках отбора. Состав респондентов соответствует составу населения Литвы по полу, возрасту, национальности, типу населенного пункта. Мнение опрошенных отражает мнение населения Литвы в возрасте 18 лет и старше. Погрешность результатов исследования составляет до 3,1 проц.