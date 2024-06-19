2024.06.19 12:53

Опрос: 4 из 10 жителей считают, что Сейм должен ратифицировать Стамбульскую конвенцию

 
Elta
ru.DELFI.lt
Žmonės Vilniaus mieste
Žmonės Vilniaus mieste
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Четверо из десяти жителей Литвы считают, что после разъяснений Конституционного Суда Сейм должен ратифицировать Стамбульскую конвенцию – об этом свидетельствуют результаты майского опроса, проведенного Baltijos tyrimai.

По итогам опроса, опубликованного LRT, четверо из десяти жителей Литвы в возрасте от 15 до 74 лет считают, что Сейм должен ратифицировать Стамбульскую конвенцию, между тем трое из десяти жителей с этим не согласны.

Почти трое из десяти респондентов не имели собственного мнения или затруднились ответить на этот вопрос.

Ратификацию Стамбульской конвенции чаще поддерживают молодые люди в возрасте 15-29 лет (за – 52 проц., против – 20 проц.) и люди в возрасте 30-49 лет (43 проц. считают необходимым, 34 проц. – не видят необходимости).

С тем, что Сейм должен ратифицировать Стамбульскую конвенцию, чаще согласны жители городов, респонденты с образованием выше среднего, жители с самым высоким ежемесячным доходом на семью (более 2000 евро) (47 проц.), специалисты и служащие (50 проц.), студенты (47 проц.), респонденты правого толка (47 проц.).

В опросе, проведенном 16-25 мая по заказу LRT, приняли участие 1027 жителей Литвы в возрасте от 15 до 74 лет. Погрешность результатов не превышает 3,1 проц.

Конституционный Суд (КС) в марте постановил, что Стамбульская конвенция не противоречит Конституции Литвы.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии