Опрос: 4 из 10 жителей считают, что Сейм должен ратифицировать Стамбульскую конвенцию

По итогам опроса, опубликованного LRT, четверо из десяти жителей Литвы в возрасте от 15 до 74 лет считают, что Сейм должен ратифицировать Стамбульскую конвенцию, между тем трое из десяти жителей с этим не согласны.
Почти трое из десяти респондентов не имели собственного мнения или затруднились ответить на этот вопрос.
Ратификацию Стамбульской конвенции чаще поддерживают молодые люди в возрасте 15-29 лет (за – 52 проц., против – 20 проц.) и люди в возрасте 30-49 лет (43 проц. считают необходимым, 34 проц. – не видят необходимости).
С тем, что Сейм должен ратифицировать Стамбульскую конвенцию, чаще согласны жители городов, респонденты с образованием выше среднего, жители с самым высоким ежемесячным доходом на семью (более 2000 евро) (47 проц.), специалисты и служащие (50 проц.), студенты (47 проц.), респонденты правого толка (47 проц.).
В опросе, проведенном 16-25 мая по заказу LRT, приняли участие 1027 жителей Литвы в возрасте от 15 до 74 лет. Погрешность результатов не превышает 3,1 проц.
Конституционный Суд (КС) в марте постановил, что Стамбульская конвенция не противоречит Конституции Литвы.