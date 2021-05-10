Опрос: 30% жителей Литвы одобряют закон о нейтральном партнерстве

На вопрос "Одобряете ли вы закон, в котором бы были созданы равные возможности узаконить отношения и для однополых пар?" положительно ответили 30% респондентов, отрицательно 65%, еще у 5% не было мнения по этому вопросу.
Закон больше склоны одобрять молодые люди – его одобряют 52% опрошенных в возрасте 18–24 лет и 48% опрошенных в возрасте 25–34 лет. В более взрослых возрастных группах количество одобряющих меньше.
Опрос проводился с 19 апреля по 4 мая по заказу LRT компанией Norstat, в нем методом телефонного интервью и по интернету приняли участие 1100 респондентов.
В Сейме подготовлен проект такого закона, но он еще не зарегистрирован.
В Литве партнерские отношения не узаконены и для разнополых пар.
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