Опрос: 2021 год для жителей Литвы был хорошим, надоели маски и ограничения

"После шока, который пережили в 2020 г, 2021 год был куда более оптимистическим. В начале года появилась вакцина, через несколько месяцев она стала доступна всем и позволила вернуться к относительно нормальной жизни. С другой стороны, в обществе достаточно напряжения. Все это отражается в опросе", – сказала представитель Telia Бируте Эймонтайте.

По данным опроса, 4 из 10 жителей оценили 2021 год как очень хороший или хороший, в два раза меньше (17%) как достаточно плохой или очень плохой. Для остальных год был не плохим, но и не хорошим.



В преддверии 2022 года респонденты не скрывали оптимизма: каждый второй надеется, что год будет лучше или хотя бы немного лучше и только 1 из 10 считает, что год будет хуже.

На вопрос, чего больше всего не хватало во время пандемии, большинство (74%) указали, что соскучились по свободной жизни – без масок и ограничений. Если пандемия успокоится, то большинство намерено ходить на концерты, спектакли, чаще встречаться с близкими и друзьями, путешествовать по Европе. 1/5 часть респондентов скучает по семейным праздникам и поездкам за границу.

Согласно опросу, люди с большими доходами и жители Вильнюса больше всего скучают по путешествиям, а женщины – по концертам, спектаклям, культурным мероприятиям.

Участники опроса рассказали о планах на 2022 год. 1 из 5 намеревались купить или сменить автомобиль, 2/5 - отправиться в путешествие.

Популярны были и стандартные новогодние планы – начать заниматься спортом (15%), заняться новым хобби (14%).

Изменение образа жизни во время пандемии заставляет жителей думать об изменениях в карьере: 14% сказали, что в 2022 г намерены менять работу. 4% указали, что хотят переехать в другое место в Литве, а 5% – эмигрировать.

Опрос по заказу Telia провела компания KOG Institutas. В опросе участвовали 1008 жителей 18-64 лет. Опрос был проведен 12-23 ноября 2021 г.