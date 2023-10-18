Оппозицию удивляют двойные стандарты консерваторов: одним нельзя, а Юозапайтису можно

Конституционный суд (КС) указал, что творческая деятельность - это деятельность, "связанная с созданием новых произведений, т.е. качественно новой, оригинальной, ранее не существовавшей конкретной материальной или духовной, технической, культурной или художественной ценности".

"Эта деятельность не связана с творчеством, это бизнес. Депутату запрещено заниматься бизнесом", – сказал тогдашний глава Комиссии по этике Альгимантас Саламакинас .

Тогда Комиссия по этике не разрешила депутатам выступать на концертах.

Могут ли депутаты выступать на концертах, выясняли, когда в парламент попала партия Арунаса Валинскаса "Народное возрождение".

"Почему Инга Валинскене должна была оставить сцену, почему Дональда Мейжелите не пела, когда была депутатом? И последний вопрос – почему все должны быть дураками, а один консерватор - умным?" – вопрошал представитель Партии труда Андрюс Мазуронис.

Председатель Комитета по культуре Юозапайтис в конце декабря планирует юбилейный концерт в Вильнюсе , билеты уже поступили в торговлю.

Юозапайтис, на вопрос, пишет ли он сам музыку, ответил.

"Видите ли, мне сложно объяснять вещи, которые сами по себе ясны. Творческий акт - это не только авторство", – сказал депутат.

Он уверяет, что каждое исполнение того же произведения - это уникальный творческий акт.

"То, что я делаю на протяжении всей моей сознательной жизни и за что, извините конечно, это не похвальба, я был признан и награжден высшими регалиями, это было моей творческой деятельностью", – сказал Юозапайтис.

Он уверяет, что денег за выступления не получает, но оппозиция убеждена, что деньги переводят членам его семьи.

Юозапайтис выступает и с женой и с дочерью. В декабре он будет петь с дочерью.

"Это люди, которые живут своей жизнью", – ответил он на вопрос, получают ли его близкие гонорары.

Бывший председатель КС Дайнюс Жалимас сказал, что Юозапайтис нарушает Конституцию.