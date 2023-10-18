Оппозицию удивляют двойные стандарты консерваторов: одним нельзя, а Юозапайтису можно

Председатель Комитета по культуре Юозапайтис в конце декабря планирует юбилейный концерт в Вильнюсе, билеты уже поступили в торговлю.
"Почему Инга Валинскене должна была оставить сцену, почему Дональда Мейжелите не пела, когда была депутатом? И последний вопрос – почему все должны быть дураками, а один консерватор - умным?" – вопрошал представитель Партии труда Андрюс Мазуронис.
Могут ли депутаты выступать на концертах, выясняли, когда в парламент попала партия Арунаса Валинскаса "Народное возрождение".
Тогда Комиссия по этике не разрешила депутатам выступать на концертах.
"Эта деятельность не связана с творчеством, это бизнес. Депутату запрещено заниматься бизнесом", – сказал тогдашний глава Комиссии по этике Альгимантас Саламакинас.
Конституционный суд (КС) указал, что творческая деятельность - это деятельность, "связанная с созданием новых произведений, т.е. качественно новой, оригинальной, ранее не существовавшей конкретной материальной или духовной, технической, культурной или художественной ценности".
Юозапайтис, на вопрос, пишет ли он сам музыку, ответил.
"Видите ли, мне сложно объяснять вещи, которые сами по себе ясны. Творческий акт - это не только авторство", – сказал депутат.
Он уверяет, что каждое исполнение того же произведения - это уникальный творческий акт.
"То, что я делаю на протяжении всей моей сознательной жизни и за что, извините конечно, это не похвальба, я был признан и награжден высшими регалиями, это было моей творческой деятельностью", – сказал Юозапайтис.
Он уверяет, что денег за выступления не получает, но оппозиция убеждена, что деньги переводят членам его семьи.
Юозапайтис выступает и с женой и с дочерью. В декабре он будет петь с дочерью.
"Это люди, которые живут своей жизнью", – ответил он на вопрос, получают ли его близкие гонорары.
Бывший председатель КС Дайнюс Жалимас сказал, что Юозапайтис нарушает Конституцию.
"Конечно, все это натяжка. Понятно, что многократное исполнение одного произведения с точки зрения Конституции не является творческим актом или каким-то открытием", – сказал он.
Но руководство консерваторов не видит проблемы и повторяет мантру Юозапайтиса.
"Ну, каждое исполнение произведения - это творческая деятельность, не бывает повторения на 100%. И это можно рассматривать как творческую деятельность", – сказала староста фракции консерваторов в парламенте Радвиле Моркунайте-Микуленене.
Оппозиция намерена обращаться в Комиссию по этике и процедурам. "Уже тошнит от консерваторских двойных стандартов", – сказал Мазуронис, заметив, что других консерваторы все время призывают к порядку.